شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الاتحاد.. إنذار شديد اللهجة من أحمد سامي للاعبي سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق الاتحاد السكندرى، في الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في تحقيق أول فوز بالدورى عقب التعادل الإيجابى أمام غزل المحلة في الجولة الماضية.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الأخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى.

وشاهد مدرب سموحة عدة مباريات لفريق الاتحاد للوقوف على نقاط القوة والضعف في «زعيم الثغر» خصوصا بعد الأداء القوى أمام بيراميدز.

ووجه أحمد سامى، تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه بعدم الاستهتار مثلما حدث في مباراة المحلة.

ويفتقد سموحة خلال المباراة الأولى جهود لاعبه أحمد الرفاعى الظهير الأيسر والذى يعانى من إصابة في الركبة ويحتاج إلى 20 يوماً للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

الجدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس في الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع تولي أحمد سامى الإدارة الفنية للفريق، وينتظر المشاركة في البطولة العربية خلال الموسم الجديد.