شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أول فريق من دمياط إلى الاتحاد المصري للسباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن إسلام صميدة، رئيس منطقة دمياط للسباحة، انضمام نادي أوليمبيا سبورت رسميا للاتحاد المصري للسباحة، وهو أول نادي دمياطي ينضم للاتحاد، مشيرا إلى أن محمد العايدي، رئيس مجلس إدارة النادي قدم الأوراق باعتباره أول نادي ينضم رسميا للاتحاد المصري للسباحة منذ حصوله على ترخيص الشباب والرياضة.

ووافق ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة وعضو الاتحاد الأفريقي، على الانضمام واعتماد أوراق النادي بالاتحاد بعد سداد الرسوم المقررة.

وأضاف صميدة أن النادي سيشارك رسميا في بطولة تماسيح النيل التي ينظمها الفرع كأول بطولة معتمدة بالاتحاد.

من جانبه، أكد يحيى العايدي مدير عام النادي، أنه سيتم المشاركة في البطولة بمواليد 2009 و2010 كأول مرحلتين يتم تسجيلهما ببطولة رسمية.

وبذلك يكون النادي قد انضم رسميا لخمس اتحادات مصرية هي كرة القدم وكرة اليد والجمباز والخماسي الحديث والسباحة، لافتا أن النادي يدعم جميع السباحين الأبطال في دمياط، حيث يوجد به مدارس للتعليم والتدريب وجهاز فني على أعلى المستويات، ويضم النادي ثلاث حمامات سباحة من ضمنها حمام السباحة الأوليمبي الوحيد بالمحافظة.