شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الإنتاج الحربى، غدا الخميس، في ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز.

وعلى خلفية ذلك، نستعرض تاريخ لقاءات الفريقين والتى جاءت كالتالى:

التقى الفريقان في 14 مباراة فاز الإسماعيلي في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 11 هدفًا، وكلين شيت في 7 مباريات.

وعلى ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش في 6 وخسر 1، له 16 هدفًا عليه 5 أهداف، وخرج بكلين شيت في 4 مباريات، فيما على ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

وجاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق 17 لاعبًا، وهم حسنى عبدربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبدالله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش هدف لكلا منهم.