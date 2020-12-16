شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم ليسكوت من اللعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي ريسينج مورسيا، المنافس في الدرجة الرابعة في إسبانيا عبر «تويتر»، أن صفقته الجديدة، الإنجليزي جوليان ليسكوت (38 عاماً) مدافع مانشستر سيتي السابق لن يلعب أمام ليفانتي في مسابقة كأس الملك اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، بسبب قيود كورونا.

وكان مورسيا الذي يلعب فيه ماتياس شقيق بوجبا نجم مانشستر يونايتد، فاجأ العالم بإعلان التعاقد مع المعتزل ليسكوت الشهر الماضي على الرغم من أن التقارير الأولية كانت لخوض المدافع والمحلل حالياً، بعد اعتزاله كلاعب في سندرلاند، مباراة استعراضية فقط.

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