البايرن يقطع الطريق على الراغبين في خدمات موسيالا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يجهز نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، عقد تمديد لنجمه الإنجليزي الواعد جمال موسيالا (17 عاماً) بقيمة 100 ألف إسترليني أسبوعياً، نظير تألقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب فليك، ووعد البايرن مهاجم الوسط بمزيد من الدقائق ومكافآت إضافية، من أجل كبح الطامعين في انتقاله مع تبقي 18 شهراً على عقده وسعره المتاح في صيف 2022، لكل من يدفع مكافأة تمرنه فقط.

وانتقل جمال موسيالا من أكاديمية تشيلسي بسعر زهيد للبايرن، وبعد تألقه في فريق الناشئين، شق الصفوف للفريق الأول ودشن مسيرته أمام فرايبورج في يونيو الماضي، ثم حصد لقب أصغر هداف في تاريخ البايرن عندما سجل في شباك شالكة في افتتاح الموسم.

وتألق جمال، فتح أيضاً باب المنافسة بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا على خدماته؛ لأنه من مواليد مدينة شتوتجارت الألمانية، وانتقل إلى إنجلترا في سن صغيرة مع عائلته، لكنه مثّل إنجلترا في مستوى الناشئين وسجل في شباك ألبانيا الشهر الماضي مع منتخب إنجلترا دون الـ21، وحرص مدرب إنجلترا ساوثجيت على الاتصال بمهاجم الوسط كي يعلمه بأنه على رادار المنتخب الأول.

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