شكرا لقرائتكم خبر عن رشوة حارس أمن وراء «سرقة القرن» في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تم الكشف عن مزيد من تفاصيل جلسة المحاكمة المتعلقة بسرقة منزل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد ومنزل مالك نادي ليستر سيتي الراحل ومنزل تمارا ابنة بيرني ايكلستون رئيس الفورمولا1 السابق، التي وصفت بسرقة القرن لأنها الأكبر ( 26 مليون استرليني)، وكشف تقرير عن هوية الأربعة الذين تجري محاكمتهم وهم ماريا ميستير (47 عاماً) وابنها ايميل بوجدان سافاسترو ( 30 عاماً) من ميلان وسورين ماركوفيشي (53 عاماً) حارس أمن منزل تمارا وألكسندرو ستان (49 عاماً) وهم فريق الدعم للصوص الذين لم يتم بعد القبض عليهم.

وقال فريق الادعاء: كانت عملية سرقة محكمة نفذها فريق دولي متخصص قام كما يبدو برشوة أشخاص يعملون في الفيلا، حارس الأمن غير روايته، قال في البداية إنه شاهد اللصوص ودخل في عراك معهم قبل هروبهم من الطابق السفلي ثم قال لاحقاً إنه شاهدهم فقط وهم يهربون، لم يحدث أي كسر لباب غرفة تمارا حيث تحتفظ بالمجوهرات والمال رغم ثقل وزنه بينما فتحت بقية أبواب البيت بطريقة أضرت بالقفل لذلك أدركت عائلة ايكلستون أن العملية تمت بمساعدة شخص في الفيلا.

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