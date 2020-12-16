شكرا لقرائتكم خبر عن اليمانى: كهربا بيطور من نفسه عكس الشحات وفرحت بفوز الاتحاد على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد اليمانى نجم الإسماعيلى السابق، أن نهائى القرن والذى جمع الأهلى والزمالك بالنسخة الماضية فى دورى أبطال أفريقيا، قابل للتكرار بنسبة كبيرة خلال النسخة المرتقبة، وقال اليمانى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: "من الممكن أن نرى الزمالك والأهلى مرة أخرى فى نهائى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا خاصة وأن الفريقان هما الأقوى فى أفريقيا".

أضاف: عمار حمدى هو أفضل لاعب فى الجولة الماضية، وأشعر بأنه ستايل بركات ولكنه يحتاج للقوة البدنية، الأهلى لديه أكثر من لاعب فى مركزه ولذلك تجربة الاتحاد كانت مفيدة وأنصحه باستكمال إعارته وبعدها يستوى ويبقى تقيل عشان يرجع الأهلى.

واصل: كهربا بيطور من نفسه عكس حسين الشحات، وهذا أمر غريب أن حسين جاء إلى الأهلى من العين الإماراتى بمبلغ كبير جداً والناس كانت منتظره منه أكثر، ومع احترامى لمروان محسن الأهلى يحتاج تدعيم لمركز المهاجم قبل مونديال الأندية.

استكمل: الجولة الأولى كانت مثيرة للغاية وشعرت بأن هناك شخصية للفرق الجديدة مثل سيراميكا والبنك الأهلى وغزل المحلة، ولكن نحتاج أربع جولات للحكم على اللاعبين، والتدعيمات التى قامت بها الأندية فى موسم الانتقالات ظهرت تأثيرها، وعجبنى أداء أسوان مع سامى الشيشينى أمام إنبى.

أردف: المادة هى التى تتحكم فى كل شئ الوقت الحالى، والأندية الجماهيرية ستعانى أمام الأندية التى ستعتمد على النواحى المادية، وهذا مفيد للاعبين لأن عقودهم ستكون أعلى، وهناك لاعبين لا تستحق هذا الأمر، وبيراميدز ضرب السوق كله.

استأنف: تعادل الاسماعيلى مع المصرى لن أقول غير مرضى فالمصرى فريق كبير، ولكن يمكن أن يكون هناك شكل أفضل من الذى شاهدناه للدراويش خاصة بعد الصفقات التى ضمها، ومع ذلك كبداية ليست سيئة، وأعتقد أن هناك هدوء بين جماهير الاسماعيلى وحالة رضا ولكنهم ينتظرون الأداء الأفضل.

زاد: الأداء بدون نتيجة ليس له قيمة، ومع ذلك الدورى العام يحتاج للأداء والنتيجة لأن ذلك سيؤثر على شخصية الفريق، والزمالك أقرب للفوز على بيراميدز لأن لاعبيه فى مستوى جيد وهناك دفعه معنوية من المباراة الأولى.

واصل: فرحت لحسام حسن بالفوز على بيراميدز لأنه قدم أداء قوى مع الاتحاد، وبيراميدز كان يجب أن يظهر بشكل أفضل بعد الصفقات القوية التى ضمها، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى فترة أطول للانسجام.

واختتم: سيراميكا والبنك الأهلى ووادى دجلة سيكونوا مفاجأة الموسم الجارى بالدورى ومدرب دجلة الجديد مختلف عن تاكيس ويجيد الشق الهجومى وانهاء الهجمات بشكل إيجابى بعكس تاكيس مدرب الفريق السابق.