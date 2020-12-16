شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب 6 مواجهات مثيرة بين أسوان والطلائع قبل صدام بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز في الجولة الأولى للمسابقة على إنبى بهدف دون رد فيما تعادل الطلائع مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تاريخ مواجهات أسوان وطلائع الجيش

تاريخيا مواجهة اليوم هى السابعة بين الفريقين فى مسابقة الدوري، حيث سبق أن التقيا موسمى 2015 / 2016، و2016 / 2017.

مواجهة متكافئة تاريخيا، حقق كل منهما فوزا واحد كلاهما في أسوان، وتعادلا ثلاثة مرات بالقاهرة ومرة بأسوان.

المواجهة الأولي في الجولة الثالثة للنسخة 57، بجهاز الرياضة العسكري، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم الراحل علاء علي لأصحاب الأرض في الشوط الأول، وتعادل محمد فوزي للضيوف، وشهدت المباراة طرد حارس الطلائع عماد السيد في نهاية المباراة، ومن قبله محمد سيد زيزو لاعب أسوان.

وفي الدور الثاني بأسوان، حقق طلائع الجيش فوزه بهدف للمخضرم أحمد عيد عبدالملك، وشهدت المباراة أهدار ضربة جزاء من محمد الفيومي لأصحاب الأرض.

وفي الموسم التالي، تعادلا مجددا بجهاز الرياضة العسكري، ولكن سلبيا هذه المرة، وواصل أسوان مسلسل إهدار ضربات الجزاء وهذه المرة للاعب عمر بسام قبل النهاية، وطرد بعدها زميله محمد محسن السيد.

وفي أسوان، حقق زهرة الجنوب فوزه الوحيد، بهدف دون رد، سجله مصطفي البدري.

وفى لقاء الدور الاول لدوري الموسم الماضى تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بأسوان فى 29 ديسمبر 2019 تقدم أحمد سمير للطلائع وتعادل فادى فريد لتماسيح النيل ، ثم فى لقاء الدور الثانى تعادل الفريقين سلبياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 2 سبتمبر 2020 .

الشيشينى يبحث عن استكمال الانتصارات

ويسعى سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاستكمال قطار الانتصارات لإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيده ببنك الدوري حيث حذر لاعبيه من خطورة فريق طلائع الجيش بقوامه الجديد مشددًا على ضرورة التركيز من بداية اللقاء حتى صافرة النهاية، ويغيب عن أسوان في هذه المباراة عمر رضوان حارس مرمى الفريق، الذى تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه مع إنبى وسيغيب بسببها لمدة أسبوع، كما يفتقد أسوان أيضًا لجهود عمرو ناصر بعد ترضه لجزع فى الرباط الداخلي للركبة خلال نفس المباراة ليغيب هو الآخر لمدة أسبوع، بجانب محمود صلاح الذى تعرض هو الآخر للتمزق فى العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 5 أيام.

العشرى يحذر من خطورة تماسيح النيل وغياب 6 لاعبين بسبب كورونا

في المقابل حذر طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى متميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد الثلاثة نقاط فى أول مباراة على حساب فريق انبى مشددًا على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة، ويغيب عن الطلائع كل من مهند لاشين وإسلام محارب وإسلام جمال ومحمد بسام وناصر منسى وخالد سطوحى بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا بينما يستعيد الفريق جهود أحمد علاء الذى غاب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف.

9 صفقات للطلائع فى الميركاتو الصيفى

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

25 صفقة لتماسيح النيل فى الصيف

فيما نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.