شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يحضر جنازة مدير النشاط الرياضى السابق وغياب الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور جنازة سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضى السابق بالقلعة الحمراء، والتي شيعت ظهر اليوم، من أحد مساجد منطقة التجمع الخامس، وجاء فى مقدمة الحضور العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق وأعضاء المجلس طارق قنديل وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي ومحمد سراج، في الوقت الذي تغيب محمود الخطيب رئيس النادي عن حضور صلاة الجنازة.



جنازة الراحل سمير عبد ربه



جنازة الراحل سمير عبد ربه



جنازة الراحل سمير عبد ربه

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على نعى الراحل سمير عبد ربه مدير مركز شباب الجزيرة ومدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى، والذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث نشر وزير الرياضة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك صورة للراحل وعلق عليها: البقاء والدوام لله وحده.. تاريخ من العطاء فى الرياضة المصرية.. كابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذى بمركز شباب الجزيرة فى ذمة الله".

وعمل الراحل سمير عبد ربه مدير عام النشاط الرياضى السابق لسنوات طويلة بالنادى الأهلى ومدير عام المركز الأوليمبى السابق ومدير النشاط الرياضى السابق بنادى الجزيرة ونادى الزهور ومدير عديد من الأندية فى السعودية والإمارات.

وودع سمير عبد ربه مدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث نعى العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيس بوك قائلا "الكابتن سمير عبد ربه فى ذمة الله مدير عام النشاط الرياضى السابق للنادى الأهلى وواحد من أخلص وأفضل الشخصيات الرياضية فى مصر فكان أبا وأخا وصديقا غاليا اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى اللهم يمن كتابه وهون حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ثبته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعل يمينه نورا ويساره نورا وفوقه نورا وتحته نورا اللهم لين ترابه واكرم نزله اللهم اجعله فى أعلى درجات الجنة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.. الفاتحة".