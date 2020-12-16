شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خدعة للسيطرة على صلاح وراء هزيمة مصر بسداسية أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

هزيمة قاسية تعرض لها منتخب مصر، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، الذى كان يقوده وقتها المدرب الأمريكى بوب برادلى عندما واجه منتخب غانا، يوم 15 أكتوبر 2013، وانتهت المباراة بهزيمة الفراعنة بستة أهداف مقابل هدف، فى مفاجأة أذهلت الكثيرين، وبدأت مصر مباراة غانا فى كوماسى بتشكيل مكون من: شريف إكرامى – أحمد فتحى – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد قناوى – حسام غالى – محمد الننى – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد أبو تريكة – محمد صلاح، تفاجئ الجميع بالنتيجة الكارثية التى تعرض لها المنتخب الوطنى خارج أرضه.

تحدث كواسى ابياه، المدير الفنى السابق لمنتخب غانا، عن كواليس هذه المباراة، لافتًا إلى أنه درس المنتخب المصرى جيدًا قبل المواجهة الصعبة، قائلاً: "كانت مباراة صعبة للفريق واتيحت لى فرصة أن اشاهد المباريات السابقة وقررت حينها التركيز على نقاط الضعف فى منتخب مصر"، مضيفًا: "قررت تغيير أماكن بعض اللاعبين وأدركت أن صلاح اللاعب الرئيسى وكان على إيجاد لاعب يراقبه حتى لا يستلم اى كرة".

وأضاف أنه قرر الدفه بأسامواه جيان ووضعت بجانبه لاعب صغير السن وشكلنا فريق على اعلى مستوى يومها، مشيرًا إلى أنه لم يعتمد على السحر كما يردد البعض، لكنه السحر تمثل يومها فى عزيمة اللاعبين، قائلاً: "كنا نهدف للفوز على منتخب مصر بثلاثية لكن بعد الوصول للهدف الثالث كنا محظوظين بتسجيل 3 أهداف اخرى"، مشيرًا: "لم اركز على لاعبين كبار فقط وحاولت عمل خليط من الكبار والغار وكنا نتميز بالسرعة الشديدة، والخدعة كانت اعداد اللاعبين نفسيا والتركيز على مناطق ضعف المنتخب المصرى".