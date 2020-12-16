شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير فى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث نجحت إدارة الزمالك واللجنة المكلفة بالإشراف على فريق الكرة فى احتواء عدد من الملفات من جهة وتعافى لاعب من فيروس كورونا من جهة أخرى قبل مواجهة الفريق السماوى بساعات، ويرصد الخليج 365 بشرة خير فى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى التقرير التالى:

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك فى سداد متأخرات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فضلاً عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين، كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب فى بداية مشوار الفريق بالموسم الحالى.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلاً عن صرف مستحقات باقى لاعبى الفرق الأخرى، وسيتم صرف باقى مستحقات اللاعبين فى جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى، وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.

سلبية مسحة عبد الله جمعة

جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، سلبية، ليتأكد شفاؤه وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به قبل مباراة الفريق أمام الأهلى التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى أقيم يوم 27 من شهر نوفمبر الماضى، وانتهت بتتوج المارد الأحمر باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، عقب فوزه بهدفين مقابل هدف، فيما استمر غياب عبد الله جمعة عن الفريق الأبيض فى المباريات التالية.

احتواء أزمة بن شرقى

أحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أشرف بن شرقي أرسل إنذارا منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته منذ الموسم الماضى، وأضاف المصدر أن بن شرقى أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز إلا بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب على شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التى يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا على لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادى بإجمالى 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادى، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفى النادى.