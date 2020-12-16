شكرا لقرائتكم خبر عن موليكا يعود لحسابات تدعيم هجوم الأهلى بموافقة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى حسابات إدارة النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر، حيث وافق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على ضم موليكا لاقتناعه بقدراته التهديفية ليكون اللاعب الكونغولى ضمن القائمة المرشحة لتدعيم خط الهجوم الاحمر فى الشتاء، والتى تضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتى والاوروجوانى جاستن سيرينو مهاجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

وطلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.