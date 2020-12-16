شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب قبل السفر إلى تونس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة.

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتى أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتى أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم استدعاء أحمد حسام ومصطفى ميسى، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذى يستعد لمواجهة تونس الجمعة على استاد رادس.

وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإدارى مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجرينا المسحة على حساب الاتحاد المصرى للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا أمل في تحول بعض العينات من إيجابية لسلبية ولكن قصر الفترة الزمنية لم يمهلنا فى تعافى أحد اللاعبين".

وتابع: "تقام غدا المسحة الرسمية من كاف وتم استدعاء اثنين لمنتخب الشباب للانضمام لمنتخب الشاب بتونس".

وكشف أنه لو استمرت إيجابية عينة ربيع ياسين المدير الفني سيتولى عبد الستار صبري القيادة الفنية لمنتخب الشباب في مباراة تونس، مشددا على أن اللاعبين الذين جاءت عينتهم سلبية يغطون كل مراكز الملعب ولكن الأزمة فى قلة التغييرات.