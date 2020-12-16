أمبرو ترد عبر الخليج 365.. هل يشارك الأهلي في مونديال الأندية بقميص جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد وليد حسن نائب رئيس شركة أمبرو المصممة لملابس النادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مبارياته في كأس العالم للأندية بنفس القميص الحالي ولا نية لتغييره.

وأشار حسن في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن سفر أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي إلى الإمارات يرجع لاختيار ملابس التدريبات فقط.

وقال حسن: "الأهلي يخوض مباريات المونديال بنفس القميص الحالي الجديد ولن يتم تغييره في مونديال الأندية".

وأكمل: "سفر أمير توفيق للإمارات سيكون فقط بخصوص اختيار ملابس التدريب والخروج فقط، لكن قميص المباريات ثابت كما هو ولن يتم تغييره بسبب ضيق الوقت".

وأوضح: "لا نستطيع صناعة قميص جديد لمباريات الأهلي في المونديال، لأن دورة التصنيع مدتها من ثمانية أشهر إلى عام كامل".

وأردف: "الفارق الزمني بين تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حتى بداية كأس العالم للأندية هو فقط 60 يوما مثلا ولذلك من الصعب صناعة قميص خاص بالمباريات".

واختتم: "نحاول عمل شيء مختلف وجديد حاليًا لأطقم التدريب والخروج، وستكون مختلفة تمامًا عن الأطقم الحالية، توفيق سيسافر دبي خلال الأسبوع الجاري لاختيار الأطقم الجديدة".