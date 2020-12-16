التشكيل المتوقع لمعركة ليفربول وتوتنهام في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، يحل توتنهام ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاسم الفريقان صدارة جدول بريميرليج برصيد 25 نقطة لكل منهما، ويسعى الريدز لحسم قمة الترتيب مبكرًا للانقضاض على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

سيفقتد ليفربول في مباراته اليوم، خدمات مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أجرى جراحة في الرابط الصليبي للركبة، كما يغيب جو جوميز عن الملاعب لفترة طويلة.

في الناحية الأخرى، يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن ليفربول مازال لديه العديد من اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة ولا يعاني من إصابات مؤثرة كما يعاني سبيرز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، فيليبس، فابينيو، أندى روبيرتسون.

خط الوسط: جونز، فينالدوم، جوردان هندرسون.

خط الدفاع: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجي أوريه، إريك دير، توبي ألدرفيلد، ريجليون

خط الوسط: موسى سيوسوكو، ندومبيلي، بيير-إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، ستيفن بيرجوين.