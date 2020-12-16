كاف يعلن: 21 مدربًا لن يتمكنوا من التواجد في الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وجود 21 مدربًا لن يتمكنوا من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووفقًا لما أعلنه كاف عبر موقعه الرسمي، فإن العدد المذكور لن يتمكن من التواجد في مقاعده نظرًا لعدم الحصول على "الرخصة A" من الاتحاد الأفريقي.

وأوضح كاف في بيانه، أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء أفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ولم يحدد كاف أسماء المدربين الذين ما زالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

الجدير بالذكر أن كاف أوضح في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التطوير التي يتبعها، والتي تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته.