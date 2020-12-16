كورة جول مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الاسباني

يستضيف برشلونة غريمه ريال سوسيداد، على ملعب الكامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء، لخوض مباراة الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020-2021.

ويدخل ريال سوسيداد المباراة في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة من 13 مباراة خاضها فاز في 7 مباريات وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، فيما يدخل صاحب الأرض المباراة في المركز الثامن

برصيد 17 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الأن، فاز في 5 مواجهات وتعادل في أثنين وخسر اربع مباريات في الدوري.

وسيحاول البرسا بقيادة رونالد كومان المدير الفني للفريق، بذل قصارى جهده فى مباراة الليلة، لتحقيق الفوز، ليصالح جماهيره بعد الهزيمة التي لحقت بهم على يد فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة ببطولة دوري

أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز على ليفانتي بصعوبة فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، بهدف نظيف.

وعلى الصعيد آخر تعادل ريال سوسيداد مع نظيرة نابولي بهدف نظيف لكل فريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، اما عن الدوري الإسباني فحسم التعادل ايضًا نتيجة لقاء الفريق مع إيبار بهدف لكل فريق.