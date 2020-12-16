لاعب الإسماعيلي الجديد يشيد بالإنتاج الحربي قبل لقاء الغد

عبر محمد عادل الوافد الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بثقة الجهاز الفنى ، مؤكدا سعيا على اللعب أساسيا للدراويش.

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وتعاقد الإسماعيلى مع لاعب الوسط قادما من الإنتاج الحربى فى فترة الانتقالات الماضية.

ويحل فريق الإنتاج الحربية ضيفا على الدراويش في ثاني

جولات المسابقة.

وأضاف :" لم أقدم مستواي الحقيقى حتى الآن مع الدراويش ولكن لدى أهداف كثيرة وطموحات مع الفريق فى الفترة المقبلة".

واستكمل :" مواجهة فريقي السابق الإنتاج الحربى صعبة جدا لأنها بغض النظر عن نتيجة اللقاء السابق فهم فريق جيد ولديه عناصر

ومفاتيح لعب رائعة".

وأتم حديثه :" كما أن الفريق يمتلك مدرب كفء مختار مختار فهو له فضل كبير علي بعد الله عز وجل لكننا سنلعب على هدف واحد وهو الانتصار والسعي نحو حصد مركز مميز بجدول المسابقة ".

يذكر أن اللاعب خاض مع الإنتاج الحربى قبل الإنضمام للدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة، 45 مباراة خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر بواقع 2592 دقيقة سجل هدفين وصنع هدف.