اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم السبت ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الاتحاد السكندرى ، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى تحقيق أول فوز بالدورى عقب التعادل الايجابى أمام غزل المحلةفي الجولة الماضية.
و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .
وشاهد مدرب سموحة عدة مباريات لفريق الاتحاد للوقوف على نقاط القوة والضعف فى "زعيم الثغر خصوصا بعدالأداء القوى امام بيراميدز. ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه بعدم الإستهتار مثلما حدث في مباراة المحلة.
ويفتقد سموحة خلال المباراة الأولى جهود لاعبه أحمد الرفاعى الظهير الأيسر والذى يعانى من اصابة فى الركبة ويحتاج إلى 20 يوماً للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.
الجدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس فى الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع قدوم احمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق ، وينتظر المشاركة فى البطولة العربية خلال الموسم الجديد.
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