يستضيف الإسماعيلى منافسه الإنتاج الحربى مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز . أقرأ ايضًا وعلى خلفية ذلك ، جاء تاريخ لقاءات الفريقين كالتالى .. التقى الفريقان فى 14 مباراة حيث فاز الإسماعيلي فى 8 مواجهات تعادل فى 3 لقاءات خسر 3 مباريات ، سجل لاعبو الدراويش 20 هدفًا واستقبلت شباكهك 11 هدفًا ، وكلين شيت فى 7 مباريات مباريات ، سجل لاعبو الدراويش 20 هدفًا واستقبلت شباكهك 11 هدفًا ، وكلين شيت فى 7 مباريات على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 6 خسر 1 ، له 16 هدفًا عليه 5 أهداف كلين شيت 4 مباريات على ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات. تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات. أهداف الإسماعيلى عن طريق 17 لاعبًا ..وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف ، محمد حمص هدفين ، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش هدف لكلا منهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الإسماعيلي والإنتاج الحربي ينحاز للدراويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.