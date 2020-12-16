نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى سمير عبدربه ، مدير عام النشاطالرياضى السابق، وعضو النادي الذي وافته المنيه صباح اليوم.
وتُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم،الأربعاء، من مسجد فاطمةالشربتلى بالتجمع الخامس، ثم يوارى جسده الثرى بمدافن العائلة في مدينة الرحاب طريق السويس.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينعي سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.