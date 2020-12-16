يواجه فريق النصر نظيره فريق الرائد مساء اليوم الأربعاء علي استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين . تقام مباراة النصر والرائد في تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، الساعة 8:20 بتوقيت المملكة العربية تشكيل النصر المتوقع: بتوقيت مصر ، الساعة 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9:20 بتوقيت أبوظبي. حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، كيم جين سو. مايكون بيريرا، كيم جين سو. خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، ايمن يحيي ، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط. خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. تذاع مباراة النصر أمام نظيره فريق الرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sports 1HD " بصوت المعلق عيسي الحربين.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرازق حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.