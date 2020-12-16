يلا شوت نيوز مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 16/12/2020 في الدوري الانجليزي

اهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بالعديد من الأحداث المهمة على رأسها ثلاثية ريال مدريد الرائعة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وسقوط تشيلسى فى آخر دقيقة ضد وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى، وقمة ليفربول ضد توتنهام على ملعب "أنفيلد" الليلة.

البداية مع صحيفة "ماركا"، التى نشرت صورة للفرنسى كريم بنزيما، وكتبت "مع بنزيما إلى الصدارة، ثنائية بنزيما والتصدى العظيم لكورتوا يحتفظان بسلسلة النتائج الجيدة لريال مدريد".

وأوضحت الصجيفة "أربعة انتصارات متتالية لفريق زيدان الذي وصل إلى ريال سوسييداد وأتليتيكو مدريد في أعلى المراكز في جدول الدوري".

فيما أشارت صحيفة "آس"، "بنزيما القائد، هدفان من الفرنسي يحسمان مباراة بيلباو الذي قاتل حتّى نهاية المباراة، ريال مدريد يتقاسم الصدارة مع أتليتيكو مدريد وريال سوسيداد

بنفس عدد النقاط".

فيما وجهت صحيفة "سبورت" الكتالونية رسالة إلى برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد متصدر الليجا مساء اليوم، قائله: "لا تدعوا قطار الليجا يهرب".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فكتبت: "لا تتوقف، برشلونة يحتاج للفوز أمام ريال سوسيداد، ليؤكد أن ليفانتي بداية العودة للانتصارات".

وأضافت "ميسي أمام هدف لمعادلة الأسطورة بيليه"، حيث يملك النجم الأرجنتينى 642 هدفاً بقميص ناد واحد، وأمامه هدف لمعادلة الرقم وهو ما يستهدفه البرغوث اليوم.

وفى إنجلترا تصدر فوز وولفرهامبتون القاتل على تشيلسى بهدف فى الدقيقة 95، صفحات الصحف الصادرة صباح اليوم، حيث خرجت "التايمز"، بعنوان: "عذاب تشيلسي في

الدقيقة 95".

وأكملت "بيليتش يواجه الإقالة من وست بروميتش، النادي يستعد لإقالة المدرب على الرغم من التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر سيتي".

بينما نشرت صحيفة "ديلي ستار"، تصريحات البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن ملف الإصابات التي يعانى منها ليفربول قبل قمة الجولة الـ 13 مساء اليوم "هجوم جوزيه على الأنفيلد، كوارث الإصابات؟ فان دايك هو اللاعب المهم الوحيد، وجود الجماهير يعطي ليفربول الأفضلية".

وعند الذهاب إلى إيطاليا، نجد اهتماما واسعا بمباراتي يوفنتوس وأتالانتا وقمة إنتر ميلان ضد نابولي في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإيطالي.

فعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" "الأربعاء الرائع، إنتر ونابولي ويوفنتوس وأتالانتا، على الطاولة هناك الرهانات الأولى للاسكوديتو.. ميلان المتصدر ضد جنوي".