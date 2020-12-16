مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كاملة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية ، استكمال منافسات كبرى الدوريات الأوروبية مساء اليوم الأربعاء ، بانطلاق عدد من المباريات الهامة .
وتستعرض «الوفد» ، كافة المواجهات المرتقبة والقنوات الناقلة وموعد إقامتها بتوقيت القاهرة ..
الدوري الإنجليزي ..
08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD1
08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD1
10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD2
10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة ..
07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD4
09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، بارما × كالياري
09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا
09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا
مواعيد مباريات الدوري الألماني..
07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج
09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن
09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج
09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج
09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي..
08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD6
08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
08:00 مساء، ستاد ريمس × نانت
10:00 مساء، بوردو × سانت إيتيان
10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD9
10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD10
10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD8
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