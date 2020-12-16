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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كاملة والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية ، استكمال منافسات كبرى الدوريات الأوروبية مساء اليوم الأربعاء ، بانطلاق عدد من المباريات الهامة .
وتستعرض «الوفد» ، كافة المواجهات المرتقبة والقنوات الناقلة وموعد إقامتها بتوقيت القاهرة ..
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08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

1                                                

08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7                                

08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2

10:00 مساء، × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

1  

10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7

10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

2  

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10:00 مساء، × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ..

07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 12 EN

09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5

09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4

09:45 مساء، بارما × كالياري

09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا

09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا

مواعيد مباريات الدوري الألماني..

07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج

09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن

09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج

09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج

09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج         

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي..

08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 9

08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

6         

08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 8    

08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10

08:00 مساء، ستاد ريمس × نانت        

10:00 مساء، بوردو × سانت إيتيان     

10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

9  

10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

10  

10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 6

10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD

8    

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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