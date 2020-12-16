موعد مباراة النصر والرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والقنوات الناقلة

يواجه فريق النصر نظيره فريق الرائد مساء اليوم الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والرائد :

تقام مباراة النصر والرائد في تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر ، الساعة 8:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9:20 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد:

تذاع مباراة النصر أمام نظيره فريق الرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sports 1HD " بصوت المعلق عيسي الحربين.

يستعد فريق النصر لخوض أول مبارياته في نسخة الموسم الحالي من كأس الملك بمواجهة نظيره الرائد، في تحدي صعب على فرسان نجد بسبب الموسم الكارثي لللفريق

والذي وضعه في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط فقط.

وكان فرسان نجد قد تعرضوا للهزيمة على يد أهلي جدة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، ويبحثوا الآن عن تعويض الجماهير عن الخسائر التي وصلت إلى 6 هزائم في 8 مباريات.

ورغم أن الفريق يمكنه تعويض الهزائم في مسابقة الدوري، لكن الخسارة في الكأس لن تُعوض وستخرجه من المسابقة بشكل مبكر.