بث مباشر | مشاهدة مباراة البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تقام مباراة البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا على ستاد السويس الجديد بإدارة من الحكم المصري “وليد عبد الرازق”، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حصد نادي “البنك الاهلي المصري” أولى نقاطه في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب “محمد يوسف” بتعادل ثمين امام “وادي دجلة” في الجولة الأولى، وسيسعى اليوم إلى تحقيق أول فوز له في دوري الأضواء على حساب “سيراميكا”.

ويضم نادي البنك الاهلي عناصر مميزة ضمن صفوفه أبرزها مهاجم منتخب مصر ولاعب الزمالك وبيراميدز السابق “أحمد علي”، وثنائي نادي الزمالك السابق “محمد كوفي ومعروف يوسف”، بالإضافة إلى ثنائي النادي الاهلي الشاب “محمد فخري وشادي رضوان”.

في المقابل، حقق نادي “سيراميكا كليوباترا” اول فوز له في الدوري المصري الممتاز على حساب “الانتاج الحربي” في الجولة الأولى بنتيجة (2-0)، ويطمح اليوم إلى مواصلة انتصاراته امام “البنك الاهلي”.

ويمتلك نادي سيراميكا كليوباترا كوكبة من النجوم بعدما قام بسوق انتقالات صيفي ناري أنهاه بـ20 صفقة، أبرزها نجوم لعبت للنادي الاهلي “صالح جمعة وميدو جابر”، كما ضم نجمي نادي الزمالك “محمد إبراهيم ومحمد حسن”، والظهير الأيمن لنادي بيراميدز السابق “رجب بكار”، وحارس مرمى الإنتاج الحربي “عامر عامر”، قبل أن يضم لاعب وسط الترجي التونسي “كوامي بونسو”، بالإضافة إلى المدافع التونسي “سيف تقا” القادم من صفوف النادي الأفريقي.

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سيراميكا – البنك الاهلي

????الدوري المصري (الجولة الثانية)

????️ستاد السويس الجديد

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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