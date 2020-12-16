شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة نارية بين متصدري الدوري الانجليزي ليفربول وتوتنهام، حيث يحتل فريق توتنهام صدارة الدوري الانجليزي حاليا برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، اما فريق ليفربول فيحتل الوصافة ونفس الرصيد من النقاط 24 نقطة ولكن فارق الاهداف لصالح توتنهام لذا فالفوز مهم لكلا منهم.

المباراة ستقام على ملعب انفيلد في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبورت التالية :

- beIN Sport HD 1

- beIN Sport HD 11

- beIN Sport 4K