تعرف على أجندة إجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الأوليمبية والمتأهلين للاوليمبياد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية، اليوم الأربعاء ، فى مقر المركز الأولمبى بالمعادى، خطة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع جميع اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، واللاعبين الذين يمتلكون فرصة للتأهل إلى الاولمبياد، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والطبية.
من جهته أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك خطة تم وضعها خلال الفترة الماضية استعداداً لأولمبياد طوكيو، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما أوضح المهندس هشام حطب فى تصريحات خلال الفترة الماضية أن تم عقد اجتماعات مع جميع الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى وزارة الشباب والرياضة تم خلالها مناقشة جميع خطط الاتحادات استعدادات لأولمبياد طوكيو وبعد مناقشتها فى اللجنة الأولمبية تم مناقشتها ومراجعتها من الناحية المالية والفنية من قبل وزارة الشباب والرياضة.
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