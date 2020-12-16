شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: الإمارات تملك فرصة كبيرة في تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع المدرب الهولندي مارفيك للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة عقب الاتفاق على قيادة منتخب الإمارات بعد عام من إقالته.

وقال مارفيك (68 عاماً) لصحيفة «ألجمين داجبلاد» الهولندية أمس : حتى رحيلي العام الماضي كنت قادراً على العمل بشكل جيد وسط مرافق ممتازة ومجموعة طموحة من اللاعبين.

وأضاف:لو كان هدفي المال لتوليت وظيفة أخرى لكن يبقى من الرائع المشاركة في كأس العالم وقد خضت هذه التجربة مع هولندا وأستراليا وأؤمن بأن الأمر ممكن أيضاً مع الإمارات.

وقاد مارفيك هولندا للوصول لنهائي كأس العالم 2010 وساعد السعودية في التأهل للنهائيات في 2018 لكنه ترك منصبه بعد انتهاء عقده وقاد أستراليا في آخر نسخة في روسيا بعقد قصير الأجل، وتولى مارفيك تدريب الإمارات لمدة 260 يوماً قبل إقالته عقب الخسارة2-4 من قطر في كأس الخليج في ديسمبر الماضي، وخلال فترته الأولى مع الإمارات خسر في تصفيات كأس العالم من تايلاند وفيتنام.

وتابع: هذا المركز مضلل، نملك 6 نقاط الآن لكننا لعبنا مباراة أقل من بقية المنتخبات وإذا فزنا بها سنصعد للمركز الثاني.

وأضاف: علاوة على ذلك سنلعب 3 من 4 مباريات على أرضنا، ويتأهل المتصدر للدور التالي ويملك صاحب المركز الثاني فرصة عبر الملحق وأرى أن لدينا فرصة والا لرفضت العودة للمنصب.