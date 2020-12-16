شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي يبدأ مهمة تصحيح مسار شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بدأ المدرب الوطني مهدي علي مهمة تصحيح مسار «الفرسان»، بعدما أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إتمام تعاقدها معه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراجوسا، وقاد «المهندس» أول مران للفريق أمس الثلاثاء على ملعب استاد راشد استعداداً لمباراته مع مضيفه الفجيرة الجمعة المقبل ،وذلك بحضور إبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة شركة الكرة .

وجاء قرار إدارة شباب الأهلي بإسناد المهمة لمهدي لثقتها في قدرته على تحقيق النتائج المرجوة للفريق وإعادته إلى سابق عهده بعد تراجع مستواه بنتائج غير متوقعة فاجأ بها جمهوره هذا الموسم، بحلوله في المركز السابع برصيد 14 نقطة، بعد الجولة التاسعة، مبتعداً عن حيز المنافسة على اللقب بفارق 9 نقاط عن الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة، كما ابتعد عن مربع الصدارة بفارق نقطتين حيث اتحاد كلباء الرابع ب16 نقطة، علماً أن شباب الأهلي لم يحقق في الجولات التسع الماضية سوى 3 انتصارات، وتعادل 5 مرات ونال خسارة واحدة.

ويذكر أن مهدي سبق له أن تولى تدريب المنتخب الإماراتي الأول والأولمبي والشباب، وحقق العديد من الألقاب، علاوة على شباب الأهلي، وتقدمت شركة كرة القدم بالشكر للمدرب السابق جيرارد زاراجوسا والجهاز المعاون له على الجهود التي بذلوها مع الفريق في الفترة السابقة.