شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تراجع الأهلى عن ضم أسامة جلال ويكشف موقف موسيمانى من صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير صعوبة انتقال أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى لصفوف النادى الأهلى، وقال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "أسامة جلال مدافع موهوب وينتظره مستقبل كبير والأهلى عايز يتعاقد معاه بس للأسف وجود 6 مدافعين فى الفريق بات يصعب من فكرة التعاقد معه خاصة أنه يشارك لاعبان فقط ويجلس أربعة بدلاء لهم بجانب تألق المغربى بدر بانون الوافد الجديد من الرجاء المغربى جعل الأهلى يغلق ملف التفكير فى التعاقد مع مدافعين جدد".

ويضيف شوبير "موسيمانى مبسوط بمحمد شريف وشايف إن صلاح محسن موهبة لكن محتاج تظبيط طريقة لعبه وهو ما قرر فعله مع اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وأكمل شوبير "سمعنا كلام عن صفقة بين العين الإماراتى والأهلى بشأن رحيل حسين الشحات وانضمام كودجا للقلعة الحمراء لكن المسئولين نفوا هذه التقارير".

وطالب مسئولو النادي الأهلي من لاعبي الفريق إغلاق ملف العروض الخارجية التى تلقاها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل، ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما شهدت الأيام الماضية عروضًا من أندية خارجية لعدة لاعبين مؤثرين بالفريق يأتي في مقدمتهم، علي معلول وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء لجميع لاعبي الأهلي أن الاستغاء عن أي لاعب في يناير المقبل سيكون أمرًا صعبًا للغاية بسبب حاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات التي حققها الفريق محلياً وأفريقياً هذا الموسم ويأتي في مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا العائد للنادي بعد غياب 7 سنوات بجانب تحقيق ثنائية الدوري والكأس، وأكد مسئولو الأهلي أن ملف باب العروض الخارجية مؤجل لحين انتقالات الصيف المقبل لاسيما أن الموسم الحالي تلاحم مع الموسم الماضي والذي انتهى منذ أيام قليلة.