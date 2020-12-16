شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمار حمدى مستقبل الجبهة اليسرى فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عمار حمدى صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى، نجم الشباك بعد الجولة الأولى من مسابقة الدورى العام، بعد الهدف المهارى الذى سجله فى شباك شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، فى اللقاء الذى فاز فيه زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، حيث تغنت الجماهير بجمال الهدف الذى سجله عمار بعدما استغل مهارته فى تخطى ثلاثة لاعبين قبل أن يسدد الكرة بقوة لتسكن شباك إكرامى.

بدأ عمار حمدى مسيرته الكروية مع نادى النصر، ولفت عمار أنظار مسئولى الأهلى الذين لم يتوانوا عن ضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الماضى، بعدما لمع بريقه مع الاتحاد السكندرى، وسجل 3 أهداف فى 15 مباراة وصنع 4 آخرين.

وخلال الموسم الماضى انتقل صاحب الـ 21 عاماً إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة وشارك فى 16 مباراة صنع خلالهم هدف، قبل أن يعود مجدداً إلى الأهلى بعد انتهاء إعارته، لتتم إعارته من جديد إلى الاتحاد السكندرى مع بداية الموسم الجارى، بعدما رفض عمار الجلوس على دكة البدلاء، ساعياً خلف حلم المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو المرتقبة فى 2021.

وكان عمار قد شارك مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب، حيث ساهم مع زملائه فى حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ مصر، وحجز تأشيرة التأهل إلى طوكيو.

ورفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جهته أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز، مؤكداً أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.























































