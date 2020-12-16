شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 14 مباراة جمعت وادى دجلة وذئاب الجبل قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين، يدخلها الفريق الدجلاوى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

تاريخ مواجهات وادى دجلة والمقاولون العرب

تحمل مباراة اليوم رقم 15 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق وادى دجلة بتحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل فوزين فقط لذئاب الجبل، في حين سيطر التعادل على احداث 6 مباريات، سجل وادى دجلة 16 هدفا، مقابل 7 أهداف فقط للمقاولون العرب.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدى فى اللقاء الذى أقيم على استاد المقاولون العرب بالجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019.

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى 7 سبتمبر 2020 على استاد بتروسبورت.

بابافاسيلو يبحث عن أول انتصار

يسعى اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وفي 18 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 7، وخسر 6 مباريات.

14 صفقة لوادى دجلة فى الميركاتو الصيفى

دعم مسؤلو وادي دجلة الفريق بـ14 لاعبًا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة انتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب "ريعو" ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.

النحاس يبحث عن تعويض هزيمة الزمالك

فى المقابل طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام الزمالك فى افتتاحية المسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التى تسببت فى خسارة أول مباراة للفريق بالدورى.

10 صفقات للمقاولون العرب بالصيف

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.