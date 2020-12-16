شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يساند فراعنة الشباب: يكفينا فخراً روحكم القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد يوسف، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على مساندة لاعبى منتخب الشباب، بعدما ضربت جائحة كورونا معسكر بعثة المنتخب لتتسبب فى إصابة 14 لاعباً بالإضافة إلى المدير الفنى ربيع ياسين، وكتب محمد يوسف عبر حسابه الشخصى على تويتر: أبطال منتخب مصر للشباب نحن معكم ونساندكم وندعو الله من قلوبنا أن يرزقكوا الشفاء وتكملوا حلمكم وحلم كل مصرى ويكفينا فخراً روحكم القتالية وتصميمكم على استكمال المشوار مهما كلفكم الأمر.



محمد يوسف

من جانبه كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجرينا المسحة على حساب الاتحاد المصري للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، "كان لدينا أمل في تحول بعض العينات من إيجابية لسلبية لكن قصر الفترة الزمنية لم يمهلنا لتعافي أحد اللاعبين".

وتابع: "تجرى غدا المسحة الرسمية من كاف وتم استدعاء اثنين لمنتخب الشباب للانضمام لمنتخب الشاب بتونس".

وكشف أنه لو استمرت إيجابية عينة ربيع ياسين المدير الفني سيتولى عبد الستار صبري القيادة الفنية لمنتخب الشباب في مباراة تونس، مشددا على أن اللاعبين الذين جاءت عينتهم سلبية يغطون كل مراكز الملعب لكن الأزمة فى قلة التغييرات.

وأضاف أن اللاعبين الذين سيدعمان منتخب الشباب سيصلون إلى تونس الخميس على أن يشاركا مع المنتخب في مباراة تونس يوم الجمعة المقبل.