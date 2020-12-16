مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر Sport TV 3 Potugal في الدوري الايطالي بدون تقطيع

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد أتلانتا تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد أتلانتا اليوم على ملعبه من المتوقع ان يخوض اليوم فريق يوفنتوس المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فويتشيك تشيزني ، وفي خط الدفاع أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، دي ليخت، دانيلو ، وفي خط الوسط وستون مكيني،أدريان رابيو، رودريجو بيتانكور، خوان كوادرادو ، وفي خط الهجوم باولو ديبالا، ليخت، دانيلو ، وفي خط الوسط وستون مكيني،أدريان رابيو، رودريجو بيتانكور، خوان كوادرادو ، وفي خط الهجوم باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو بطاقة مباراة يوفنتوس وأتلانتا البطولة الدوري الايطالي

الجولة الأسبوع 12

موعد المباراة 16-12-2020

توقيت المباراة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

معلق المباراة حسن العيدروس

ملعب المباراة أليانز ستاديوم

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