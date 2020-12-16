رابط البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلانتا juventus vs atalanta في الدوري الايطالي ، يفتح ملعب اليانز ستاديوم ابوابه مساءا اليوم الاربعاء من اجل استقبال مواجهة الجولة الثانية عشر من الموسم الحالي للدوري الايطالي ، حيث من المقرر اليوم الموافق 16 ديسمبر ان يستضيف نادي يوفنتوس خصمه فريق اتلانتا في المواجهة التي تقام اليوم في النصف الاول للموسم الحالي 2020-2021 في اطار مواجهة الذهاب ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء مباراة يوفنتوس واتلانتا في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة يوفنتوس وأتلانتا

يدخل يوفنتوس المواجهة اليوم على ملعبه وهو قادم من انتصار في الجولة

الماضيه في بداية الاسبوع الحالي خارج ملعبه من امام خصمه فريق جنوي في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، وحاليا يوفنتوس هو صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب من الدوري الايطالي برصيد 23 نقطة بعد ان لعب الفريق 11 مباراة وقد فاز في 6 مباريات وتعادل في خمس مباريات ولم يخسر الفريق في اي مباراة الي الان ، واليوم في المواجهة القوية من امام فريق اتلانتا العنيد يبحث اليوفي عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول الترتيب.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا

على الجانب الاخر يدخل ضيفا لحساب منافسات النصف الاول للموسم الحالي من الدوري الايطالي فريق اتلانتا هو صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعد ان لعب الفريق 5 مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر في 3 مباريات ، واخر مباراة لعبها نادي اتلانتا قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق فيورنتينا وقد حقق الانتصار في المباراة على ملعبه في بداية الاسبوع الحالي في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ، وسوف تنقل اليوم الاربعاء مباراة يوفنتوس واتلانتا على قناة بي ان سبورت الرابعه.