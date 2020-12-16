بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم 16/12/2020 في الدوري الايطالي

يستضيف نادي يوفنتوس، غدًا الأربعاء، نادي أتلانتا على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.
يوفنتوس انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالى هذا الموسم للمرة الأولى، والاقتراب أكثر فأكثر من صدارة الكالتشيو.
موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي
تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنةونصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلانتا في الكالتشيو
beIN Sports HD 4
Setanta Sports Euro Asia
Sport TV 3 Potugal
Digi Sport 1 HD Hungary
Premier Sports 1 HD
Digi Sport 1 HD Romania
Digi Sport 1 HD Slovakia
SuperSport HD 2 alb
C More Fotball
Eleven Sports 1 HD
DAZN 1 Bar Deutsch HD
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
TV2 Sport 2 Norge
Max Sport 3 HD
Sport TV 1 Slovenia
يذكر أن يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما أتلانتا في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
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