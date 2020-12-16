أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، حيث يلتقي أسوان مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي ووادي دجلة مع المقاولون العرب. الأهلي ووادي دجلة مع المقاولون العرب. وجاءت الاختيارات على النحو التالي: أسوان وطلائع الجيش

محمود عاشور حكم ساحة

احمد بكر وخالد السيد مساعدين

احمد علي حكم رابع

محمد قابيل حكم فيديو

صبري إبراهيم مساعد حكم فيديو سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وليد عبد الرازق حكم ساحة

هشام طلب ومصطفى حسن مساعدين

محمد خالد حكم رابع

وائل فرحان حكم فيديو

أحمد فهيم مساعد حكم فيديو

وادي دجلة والمقاولون العرب

أحمد حمدي حكم ساحة

مصطفى حسين وأحمد رشدي مساعدين

أحمد جابر حكم رابع

إبراهيم نور الدين حكم فيديو

محمد التابعي مساعد حكم فيديو

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عاشور حكمًا لمواجهة أسوان والطلائع .. وعبدالرازق للقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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