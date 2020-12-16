شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتمسك بالرحيل عن الزمالك في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في إثارة أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن لمسئولي النادي، رغبته النهائية في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ"الخليج 365"، عن أن مصطفي محمد حضر لمقر القلعة البيضاء، منذ يومين، وأخطر مسئولي النادي برحيله نهائيا في الميركاتو الشتوي المقبل.

أضاف المصدر أن مصطفي محمد أكد امتلاكه عرضًا رسميًا من نادي جالاتا سراي التركي، لينتقل لصفوفه في شهر يناير المقبل، مشددًا على تمسكه بالرحيل ورفضه التام للبقاء داخل القلعة البيضاء.

ويبحث مسئولو الزمالك خلال الوقت الحالي، عن توفير بديل قوي لمصطفي محمد للتعاقد معه في شهر يناير، تحسبا لرحيل المهاجم الواعد بعد تمسكه بعدم الاستمرار، خوفا من حدوث أزمة في الخط الأمامي حال رحيله خاصة بعدما أصبح المهاجم الأول في صفوف الفريق الأبيض ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في كافة المباريات وبالتالي يجب توفير بديل على نفس المستوي الفني.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فيما أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع وأضاف نائب رئيس لجنة الزمالك، أن الحديث حالياً عن انتخابات نادى الزمالك أمر سابق لأوانه، وأن الجميع فى النادى يسعى لتسيير الأمور فى الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .