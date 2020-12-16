شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب العروض الخارجية أمام نجومه في انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادي الأهلي من لاعبي الفريق إغلاق العروض الخارجية التى تلقاها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما شهدت الأيام الماضية عروضًا من أندية خارجية لعدة لاعبين مؤثرين بالفريق يأتي في مقدمتهم، علي معلول وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء لجميع لاعبي الأهلي أن الاستغاء عن أي لاعب في يناير لمقبل سيكون أمرًا صعبًا للغاية بسبب حاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات التي حققها الفريق محلياً وأفريقياً هذا الموسم ويأتي في مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا العائد للنادي بعد غياب 7 سنوات بجانب تحقيق ثنائية الدوري والكأس، وأكد مسئولو الأهلي أن ملف باب العروض الخارجية مؤجل لحين انتقالات الصيف المقبل لاسيما أن الموسم الحالي تلاحم مع الموسم الماضي والذي انتهى منذ أيام قليلة .