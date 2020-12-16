تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الساعة العاشرة مساءً الي ملعب الأنفيلد لمتابعة لقاء ليفربول مع نظيره توتنهام مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستكون المباراة مليئة بالندّية والإثارة، في ظل رغبة الناديين في تحقيق الفوز، من أجل فض الشراكة والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويمتلك الفريقان 25 نقطة في قمة جدول البريميرليج، ولكن توتنهام هو من يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام
تنقل المباراة عبر قناة bein sports hd1 .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد القمة النارية بين ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي..والقنوات الناقلة للمباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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