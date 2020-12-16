شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجمد اجتماعاته لحين حسم فيفا مصير تقليص العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.

وكشف مصدر بإتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيحدد أسماء اللجنة الثلاثية الأسبوع المقبل وتم الاستقرار علي رحيل محمد فضل والذى تقدم باعتذار شفوي عن الاستمرار في اللجنة كما تم الاتفاق علي رحيل سحر عبد الحق عن عضوية اللجنة مع إسناد ملف الكرة النسائية إليها مقابل راتب شهري.. مع استمرار أحمد عبدالله والذي كان قريبًا من الرحيل خلال الايام الماضية.

وتابع المصدر أن اللجنة الثلاثية ستضم كلاً من عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد على بالإضافة إلى أحمد عبدالله.

على صعيد متصل، تأكد فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية في شهر يناير المقبل بدلا من فبراير كما كان مقررا، حتى تتمكن الأندية المشاركة في بطولات افريقيا من تدعيم صفوفها بلاعبين جدد وقيدهم في القائمة الأفريقية.