شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صفقات جديدة عبرت عن نفسها فى الجولة الأولى للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة الأولى من منافسات الدورى المصرى، العديد من الظواهر الإيجابية، وكان أبرزها نتائج الصاعدين، حيث تفوق سيراميكا على الإنتاج الحربي في ختام اليوم الأول (2 – 0) مساء الجمعة، وفرض البنك الأهلى التعادل على وادي دجلة (1 – 1) في افتتاح مباريات اليوم الثاني عصر السبت، وأخيرا تعادل غزل المحلة مع سموحة في اليوم الثالث.

فقد جاءت نتائج اليوم الأول بفوز أسوان على مضيفه إنبي (1 – 0) بعدها تعادل طلائع الجيش مع الجونة (1 – 1) وفي اليوم الثاني حقق الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل عندما قلب تأخره أمام بيراميدز بهدف لفوز (2 – 1) على ملعب الدفاع الجوي وفي نفس اليوم حقق الزمالك فوزاً ثميناً على المقاولون العرب (2 – 0) على ملعب الكلية الحربية.

أما مباريات اليوم الثالث التي أقيمت مساء الأحد فقد شهدت التعادل السلبي الوحيد في هذه الجولة بين المصرى والإسماعيلى على ملعب الجيش ببرج العرب في المواجهة الأولى ثم حقق الأهلي (حامل اللقب) فوز هام على مصر للمقاصة (3 – 1) على ملعب السلام.

ومن أبرز الظواهر الإيجابية في الجولة الأولى هي تألق الصفقات الجديد مع أنديتها وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

بدر بانون

قدم المغربى بدر بانون مستوى متميز مع الأهلى، واستطاع إعادة الصلابة الدفاعية للفريق بالتعاون مع أيمن أشرف، ليعلن أنه إضافة كبير لبطل الثلاثية فى الموسم الجديد.

صلاح أمين

كعادته واصل المهاجم المخضرم صلاح أمين، التألق مع كل الفرق التي ينتقل إليه، بعدما سجل هدف وادى دجلة الوحيد في شباك البنك الأهلى الصاعد حديثا، بطريقة جميلة، ليرسل إنذارا لكل الفرق.

شريف دابو

كتب شريف دابو اسمه من حروف من ذهب في تاريخ الدورى المصرى، بعدما سجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا في بطولة الدورى، وقاده للفوز الأول على حساب الإنتاج الحربى.

عاصم صلاح

ونفس الحال قام به عاصم صلاح عندما سجل أول أهداف البنك الأهلى فى تاريخ الدورى فى المشاركة الأولى له تاريخيا، والتى جاء فى شباك وادى دجلة، ليخطف أول نقطة للفريق الصاعد.

ثنائى دجلة في سموحة

تألق ثنائى سموحة رفيق كابو وعبد الكريم الوداى المنتقلان حيثا من وادى دجلة مع الموج الأزرق أمام غزل المحلة، وسجل عبد الكريم أول أهدافه بعد عرضية رفيق كابو.

إسلام صلاح

خطف لاعب طنطا السابق إسلام صلاح، نقطة لغزل المحلة من سموحة، بعدما سجل هدف التعادل للفلاحين من رأسية متقنة، ليعلن أنه صفقة جيدة.