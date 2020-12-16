شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات دوري أبطال أوروبا .. المواعيد والترتيب والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت قرعة دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا التى أقيمت فى مدينة نيون السويسرية فريق برشلونة Barcelona وفريق ليفربول Liverpool فى مواجهات صعبة نسبيًا بينما وضعت ريال مدريد وكذلك بايرن ميونخ في في مواجهات سهلة. وتقام مباريات الذهاب في الدور الـ16 في دورى ابطال أوروبا بمعدل مباراتين يوميًا أيام الثلاثاء والأربعاء 16 و17 و23 و24 فبراير، بينما تقام مباريات العودة أيام الثلاثاء والأربعاء 9 و10 و16 و17 مارس، على أن تقام قرة دور الـ8 يوم 19 مارس. وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورت حق بث مباريات دوري ابطال اوروبا والتى تذيعها من خلال قناة beIn Sports HD 1. جدول مباريات الذهاب في دور الـ16 فى دورى أبطال أوروبا التاريخ الفريق الفريق المنافس موعد المباراة الملعب الثلاثاء 16 فبراير 2021 ليفربول الإنجليزي لايبزغ الألماني الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية ريد بول أرينا برشلونة الأسبانى باريس سان جرمان الفرنسي كامب نو الأربعاء 17 فبراير 2021 أشبيلية الأسباني بوروسيا دورتموند الألماني الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية رامون سانشيز يوفنتوس الإيطالي بورتو البرتغالي ملعب دراجاو الثلاثاء 23 فبراير 2021 تشلسي الإنجليزي أتلتيكو مدريد الإسباني الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية واندا ميتروبوليتانو بايرن ميونيخ الألماني لاتسيو الإيطالي أوليمبيكو الأربعاء 24 فبراير 2021 مانشستر سيتي الإنجليزي مونشنغلادباخ الألماني الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية بوروسيا بارك ريال مدريد الإسباني أتالانتا الإيطالي أتليتي آتزوري جدول مباريات الإياب في دور الـ16 فى دورى أبطال أوروبا التاريخ الفريق الفريق المنافس موعد المباراة الملعب الثلاثاء 9 مارس 2021 يوفنتوس الإيطالي بورتو البرتغالي الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية ستاد أليانز أشبيلية الأسباني بوروسيا دورتموند الألماني سيجنال إيدونا بارك الأربعاء 10 مارس 2021 برشلونة الأسبانى باريس سان جرمان الفرنسي الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية حديقة الأمراء ليفربول الإنجليزي لايبزغ الألماني آنفيلد الثلاثاء 16 مارس فبراير 2021 ريال مدريد الإسباني أتالانتا الإيطالي الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية ألفريدو دي ستيفانو مانشستر سيتي الإنجليزي مونشنغلادباخ الألماني ملعب الاتحاد الأربعاء 17 مارس 2021 بايرن ميونيخ الألماني لاتسيو الإيطالي الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.. و11 مساءًا بتوقيت السعودية أليانز أرينا تشلسي الإنجليزي أتلتيكو مدريد الأسباني ستامفورد بريدج جدول ترتيب الفرق المتأهلة لدور الـ16 المجموعة الفريق فوز تعادل نقاط الأولى بايرن ميونيخ الألماني 5 1 16 أتلتيكو مدريد الأسباني 2 3 9 الثانية ريال مدريد الإسباني 3 1 10 مونشنغلادباخ الألماني 2 2 8 الثالثة مانشستر سيتي الإنجليزي 5 1 16 بورتو البرتغالي 4 1 13 الرابعة ليفربول الإنجليزي 4 1 13 أتالانتا الإيطالي 3 2 11 الخامسة تشلسي الإنجليزي 4 2 14 أشبيلية الأسباني 4 1 13 السادسة بوروسيا دورتموند الألماني 4 1 13 لاتسيو الإيطالي 2 4 10 السابعة يوفنتوس الإيطالي 5 - 15 برشلونة الأسبانى 5 - 15 الثامنة باريس سان جرمان الفرنسي 4 - 12 لايبزغ الألماني 4 - 12 الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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