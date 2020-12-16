شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يواجه البنك الأهلى فى ديربى "الصاعدون للممتاز" على ستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة بطعم القسم الثانى لاسيما أن الفريقين يتواجد كل منهما في دوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه، ونجح سيراميكا في انتزاع فوز غالٍ في مستهل رحلته بالمسابقة على حساب الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري فيما تعادل البنك الأهلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

على الجانب الآخر، شدد محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التي تلوح لهم أمام المرمى للتسجيل وهز شباك المنافسين مطالباً بضرورة استمرار الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون في الجولة الأولى للمسابقة وكانت سببًا في تسجيلهم هدف التعادل بالدقائق القاتلة أمام وادى دجلة.