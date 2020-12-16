عمرو الجنايني يكذب محمود كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ليؤكد أن محمود كهربا لاعب الأهلي قدم اعتذاره لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، لما بدر منه أثناء تسليم درع الدوري المصري الممتاز للمارد الأحمر.

وقال الجنايني، في ضيافة برنامج "مساء أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "محمود كهربا ينكر أنه اعتذر لمحمد فضل، لكن هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "أؤكد أن كهربا جاء إلى مقر اتحاد الكرة وقدّم اعتذاره لفضل شفوي وتحريري بمحضر لدى لجنة الانضباط، ولا صحة على الإطلاق لما يقوله اللاعب بأنه لم يعتذر".

وأتم الجنايني قائلا: "بيان اتحاد الكرة بإعلان اعتذار محمود كهربا لمحمد فضل نُشر عن طريق الخطأ، لكن ما حدث بينهما أثناء تسليم الدرع تم تضخيمة بشكل سخيف، وتم احتواء الأمر في غضون ثلاث دقائق فقط".