عبدالحفيظ يكشف حقيقة التفاوض مع "ثلاثي هجومي".. ورفع أجايي من القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة رفع إسم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وكان الأهلي قد أعلن أن أجايي بحاجة لجراحة في القدم بعد إصابته في الكاحل وغيابه لقرابة الـ3 أشهر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "إن شاء الله غياب أجايي لن يطول عن الفريق، يخضع لفحص طبي شامل ويتم عرض التقارير على دكاترة في ألمانيا وإسبانيا".

وتابع "سوف نفعل ما فيه صالح لأجايي بكل تأكيد، من الوارد أن يغيب شهرين عن الملاعب".

وأضاف "وفقاً للمدة المعلنة لا يوجد ما يستدعي رفع إسم أجايي من القائمة، وتلك الأمور الفنية لها حسابات خاصة، ولا أعلم من قال أنه سيتم رفع اسمه من القائمة".

واستمر "ما أعلمه في الوقت الحالي أنه لا يوجد أي قيد أو فترة إنتقالات، في تلك الفترة لدينا مباريات مهمة في الدوري وأفريقيا، لا يجب أن يحدث اهتزاز أو تشتيت".

وأكمل تعليقاً على وجود مفاوضات مع والتر بواليا أو لابا كودجا أو سيرينو "عندما يأتي وقت الانتقالات، سوف يتم الجلوس مع الجهاز الفني وتحديد احتياجات الفريق".