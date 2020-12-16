عمرو الجنايني يختار بين رئاسة اتحاد الكرة والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الحالي وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه إذا خُير بين رئاسة اتحاد الكرة وبين القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة سيختار رئاسة الجبلاية.

وقال الجنايني، في ضيافة برنامج "مساء أون تايم" عن إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة للزمالك: "خلال فترة تواجدي في نادي الزمالك كعضو مجلس إدارة منذ عام 2006 حتى 2013 تعاقبت على 4 أو 5 مجالس بالتعيين دون دخول الانتخابات".

وأضاف: "أُفضل أن أخدم الزمالك من الخارج بدلا من دخول الانتخابات، (عشان أخدم مش محتاج أعمل المجهود ده، عمري ما تأخرت أو هتأخر عن نادي الزمالك)".

وأتم قائلا: "إذا خُيرت بين تعييني رئيسا لاتحاد الكرة أو رئيسًا لنادي الزمالك؟ سؤال صعب للغاية، لكني قد أختار رئاسة اتحاد الكرة الذي أعرفه جيدا، خاصةً أنني راض تمامًا عن ما قدمته حتى الآن خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الخماسية".