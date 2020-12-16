عصام سالم: كل المؤشرات تؤكد بقاء ساسي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن كل المؤشرات تشير الى بقاء فرجاني ساسي بصفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وينتهي تعاقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" "كل المؤشرات تؤكد أن فرجاني ساسي سوف يقوم بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك".

وتابع "هناك حالة حب كبيرة بين فرجاني وجماهير الزمالك، إستمراره مطلب شعبي، سواء موسم أو أكثر، في النهاية هناك تفاوض، لكنه إن شاء الله سيستمر".

واختتم تصريحاته قائلاً "انا ضد مبدأ أن الزمالك لديه لاعبين أجانب، نحن لدينا أشقاء عرب، مغاربة وتوانسة".

ويمتلك الزمالك بين صفوفه الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزه المثلوثي، وكذلك الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.