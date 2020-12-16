استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ14 لاعبا في منتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، إستمرار إيجابية عينات مسحة كورونا لـ14 لاعب بصفوف منتخب مصر للشباب، مشيراً الى أن المنتخب سوف يستعد لمباراة تونس المقبلة.

وكان "كاف" قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسراً في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم الشباب 2021 بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق وفقاً للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصيبت 17 لاعباً بفيروس كورونا بجانب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وبعد اجراء المسحة الثانية تحولت 3 عينات لسلبية بين صفوف اللاعبين، لكن الفريق لم يصل لعدد 15 لاعباً بينهم حارس للمرمى قبل مباراة ليبيا.

وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية جديدة في الساعات الماضية من أجل حسم مصير المنتخب سواء بالاستمرار في تونس أو العودة بطائرة خاصة لمصر، بينما طالب جميع اللاعبين بالاستمرار من أجل خوض باقي المباريات.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "السفير المصري في تونس تواصل معنا منذ قليل وأبلغنا بنتائج المسحة الطبية الأخيرة الخاصة بمنتخب الشباب".

وتابع "استمرار إيجابية عينة الـ14 لاعب بمنتخب الشباب بفيروس كورونا ولم يحدث أي جديد بشأن هؤلاء، وباقي الفريق هناك 14 لاعب نتائجهم ظهرت سلبية الحمد لله".

وأكمل "فيما يخص الجهاز الفني والطبي والإداري، فقط مسحة ربيع ياسين هي الإيجابية".

واستمر "ننتظر الثنائي القادم من القاهرة بعد انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفرهم لكي يتواجدوا مع المنتخب لتصبح القائمة 16 لاعب".

وأوضح "لقد قمنا بتلك المسحة الطبية على حساب اتحاد الكرة من أجل الاطمئنان، كان هناك تخوف من زيادة الأعداد لكن الحمد لله الأمور مستقرة".

وصرح "هناك مسحة طبية تحت إشراف الكاف صباح اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة، تلك هي المسحة الرسمية الخاصة بمباراة تونس يوم الجمعة المقبل".

وشدد "إن شاء الله سنستعد بكل قوة لمباراة تونس، القائمة ستكون 16 لاعباً إلا اذا حدث جديد بمسحة الكاف، لدينا ثنائي في حراسة المرمى والأمور ستكون جيدة".

واختتم تصريحاته قائلاً "حالة جميع اللاعبين جيدة ومستقرة، تم عزل الـ14 لاعب منذ نتائج المسحة، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية، حيث تعادل منتخب شباب تونس ونظيره الجزائري 1-1، ليمتلك كل منتخب نقطة واحدة، مقابل ثلاث نقاط للمنتخب الليبي، بينما لم يلعب المنتخب المغربي أي مباراة بعد.